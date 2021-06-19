Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

На Евро-2020 установили рекорд по голам в собственные ворота

Иван Линдеманн
22:46 19.06.2021
В матче против Германии Рафаэл Геррейру и Рубен Диаш забили целых два мяча в ворота своей команды.
На Евро-2020 установили рекорд по голам в собственные ворота
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

На чемпионате Европы по футболу установили новый рекорд по количеству голов, забитых в собственные ворота. Статистика и соответствующая информация размещена на официальном сайте турнира.

На данный момент футболисты Евро-2020 забили пять мячей в свои ворота. Первый автогол произошел в матче команд Италии и Турции – тогда «отличился» турецкий футболист Мерих Демирал. После этого представитель команды Польшы Войчех Шченсны поразил свои ворота в матче со Словакией, а немецкий защитник Матс Хуммельс – в ходе игры против Германии.

Однако чемпионами по автоголам Евро-2020 на данный момент являются португальцы. В матче против Германии Рафаэл Геррейру и Рубен Диаш забили целых два мяча в ворота своей команды. Примечательно, что португальцы смогли дважды поразить собственные ворота всего за четыре минуты игры.

Прежний рекорд был поставлен на Евро-2016, тогда в течение турнира было забито три автогола, уточняет «Спорт-экспресс».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:43 В стране и мире
Видео
«Взрывов было не сосчитать»: очевидцы о пожаре на складе пиротехники в Москве
19:33 В стране и мире
Видео
Для тушения пожара в центре Москвы привлекли пожарный катер «Полковник Чернышев»
18:40 В стране и мире
Видео
Серое облако над Москвой-рекой: новые кадры пожара на Лужнецкой набережной
17:40 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с COVID-19
19:36 В стране и мире
Видео
Новые лица и политические тяжеловесы: чем примечательны названные Путиным кандидаты на выборах в Госдуму
Популярное
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России
Врач рассказала, почему люди на диете больше злятся
Ученые обнаружили неточность в теории Дарвина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.