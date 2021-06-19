«Будут с гордостью продолжать флотские традиции»: главком ВМФ дал напутствие морякам-выпускникам

В Кронштадте на Якорной площади прошла торжественная церемония посвящения в офицеры выпускников высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова». Им вручили именные кортики, погоны и дипломы об окончании.

Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов лично вручил кортики, дипломы, погоны и медали группе выпускников-медалистов и отличников учебы, а также поздравил их с окончанием обучения.

«Выпускникам предстоит нести службу на кораблях ВМФ России выполняющих задачу военно-морского присутствия в дальней морской зоне. Молодые офицеры пополняют ряды дружных коллективов Океанского Военно-Морского Флота России и будут с гордостью продолжать флотские традиции», – сказал Главком ВМФ.

В торжественном мероприятие приняли участие более 800 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института.

В общей сложности в 2021 году «Военно-морская академия» отправит на надводные корабли, подводные лодки и в части соединений, объединений ВМФ свыше 1000 специалистов, прошедших подготовку по программам высшего и дополнительного профессионального образования.