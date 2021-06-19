У пассажирского самолета при посадке в Уфе загорелась стойка шасси
По данным источника, борт удалось благополучно приземлить.
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Пассажирский самолет Boeing сел в аэропорту Уфы с загоревшейся стойкой шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, борт удалось благополучно приземлить. Пострадавших в результате инцидента нет.
Официальная информация и подробности инцидента уточняются. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания стойки шасси самолета.