У пассажирского самолета при посадке в Уфе загорелась стойка шасси

Пассажирский самолет Boeing сел в аэропорту Уфы с загоревшейся стойкой шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным источника, борт удалось благополучно приземлить. Пострадавших в результате инцидента нет.

Официальная информация и подробности инцидента уточняются. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания стойки шасси самолета.