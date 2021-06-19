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Хранитель мяча: как 10-летний мальчик получил право выйти на поле Евро-2020

Иван Линдеманн
20:30 19.06.2021
Поклонник футбола положит мяч на поле «Газпром-Арены» в Петербурге перед встречей команд Бельгии и Финляндии 21 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятилетний Данил Будников из Красноярска стал хранителем мяча на Евро-2020. Как ему удалось получить право выйти на поле со звездами мирового футбола, он рассказал телеканалу «Звезда».

«Один из спонсоров на Евро делал конкурс на забивание, креативность и длительность, я его выиграл и попал на Евро», - сказал школьник.

Также мальчик рассказал, что его реакция на победу была неожиданной.

«Я зашел в Instagram, увидел, что меня отметили, что я выиграл, ору на всю квартиру, все просыпаются, радуюсь, и мама с папой тоже», - поделился юный спортсмен.

Поклонник футбола положит мяч на поле «Газпром-Арены» в Петербурге перед встречей команд Бельгии и Финляндии 21 июня.

«Я буду хранителем мяча, мне дадут мяч, я вынесу его на поле футболистам. Задача - побывать на мировом чемпионате», - отметил Данил.

Напомним, что чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти в прошлом году, перенесли из-за пандемии. Название турнира решили не менять.

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