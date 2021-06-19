Более 470 выпускников получили золотые погоны в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище состоялся юбилейный 140-ой выпуск офицеров и 12-ый выпуск прапорщиков. Более 470 выпускников получили золотые погоны.
Их в том числе надели представители 12 иностранных государств - 69 иностранцев, которые успешно закончили специальный факультет и представляют страны ОДКБ.
На главном плацу 21 лейтенанту Юрий Садовенко и другие приглашенные почетные гости вручили лейтенантские погоны и золотые медали «За отличное окончание военного образовательного заведения Министерства обороны Российской федерации».
Дипломы с отличием вручили 121 выпускнику, из низ 88 - лейтенанты. Также в этом году офицерские звания получили и 14 девушек-военнослужащих. В этом году, в отличие от предыдущего, разрешили присутствие зрителей. Также состоялись показательные выступления: прыжки с парашютом, рукопашный бой, показ тактического эпизода и военный вальс.