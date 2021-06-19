В стране и мире Более 470 выпускников получили золотые погоны в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище Иван Линдеманн Их в том числе надели представители 12 иностранных государств - 69 иностранцев, которые успешно закончили специальный факультет и представляют страны ОДКБ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище состоялся юбилейный 140-ой выпуск офицеров и 12-ый выпуск прапорщиков. Более 470 выпускников получили золотые погоны. Их в том числе надели представители 12 иностранных государств - 69 иностранцев, которые успешно закончили специальный факультет и представляют страны ОДКБ. На главном плацу 21 лейтенанту Юрий Садовенко и другие приглашенные почетные гости вручили лейтенантские погоны и золотые медали «За отличное окончание военного образовательного заведения Министерства обороны Российской федерации». Дипломы с отличием вручили 121 выпускнику, из низ 88 - лейтенанты. Также в этом году офицерские звания получили и 14 девушек-военнослужащих. В этом году, в отличие от предыдущего, разрешили присутствие зрителей. Также состоялись показательные выступления: прыжки с парашютом, рукопашный бой, показ тактического эпизода и военный вальс. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика