Авиацию привлекут для тушения пожара в Москве

Авиацию привлекут для тушения крупного пожара на Лужнецкой набережной в Москве. На данный момент, пожару присвоен третий ранг опасности, к тушению привлекут авиацию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

«В 17 часов 49 минут объявлен ранг «Пожар №2», а в 18 часов 15 минут ранг «Пожар №3». Обстановка на месте пожара спокойная. Авиация приведена в готовность», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Дальнейшая информация уточняется. Причины происшествия уточняется. Площадь возгорания составила 500 квадратов, сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, возгорание произошло на складе пиротехники. Очевидцы выкладывают видео в соцсетях. На кадрах виден огромный столб дыма и слышны хлопки.