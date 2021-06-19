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В Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с COVID-19

Анна Назайкина
17:40 19.06.2021
Так, городские власти предписали до 15 августа обеспечить вакцинацию от коронавируса 65% чиновников.
В Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Власти Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки заявили о введении новых мер по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.

«До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц», - заявили в администрации.

Сообщается, что на мероприятия, количество участников которых будет превышать 75 человек, будут допускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Лимит по числу посетителей составит 500 человек.

Кроме того, с 21 июня в Северной столице недоступными для посещения станут аквапарки и аттракционы.

Также в городе на Неве число посетителей фан-зоны Чемпионата Европы-2020 на Конюшенной площади будет снижено до трех тысяч человек, в районе «Юбилейного» — до одной тысячи человек.

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