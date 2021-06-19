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От гюйса до белоснежного кителя: в Калининграде прошел выпуск офицеров ВМФ

Анна Назайкина
17:22 19.06.2021
Изначально построение проходило в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переоделись в офицерскую форму.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На территории калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА состоится торжественная церемония выпуска офицеров Военно-морского флота России. Среди 120 выпускников – представители более десяти регионов стран.

«Особенностью церемонии выпуска в военно-морских вузах России является то, что выпускники именно производятся в офицеры. Поэтому изначально построение проходит в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переодеваются в офицерскую форму», - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

По традиции лучшим выпускникам офицерские погоны и именные кортики вручили боевые адмиралы, которые прошли военную службу на кораблях и подводных лодках российского Военно-морского флота.

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