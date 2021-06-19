Дерматолог рассказала, почему опасно выдавливать прыщи в области «треугольника смерти»

Удалять самостоятельно высыпания лице, расположенные вокруг носа и губ, опасно из-за особенностей кровоснабжения этой зоны. Об этом рассказала профессор, врач дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.

«Прыщи опасно давить самостоятельно, особенно если они крупные и глубокие — это однозначно. Название «треугольник смерти» можно объяснить с позиции анатомии и строения сосудистой системы. (Эта зона лица — Прим. ред.) обогащена сосудистой сетью, и инфекция, если попадает, она может распространиться глубоко, по всему организму», – объяснила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, когда человек выдавливает прыщи самостоятельно, то он может не рассчитать силы и переусердствовать, что приведет к разрушению стенки сальной железы и образованию рубцов пост-акне.

«Вы просто разнесете инфекцию, выдавив один прыщ, получите несколько вокруг, сделаете однозначно хуже. Когда вы самостоятельно давите прыщ, инфекция может уйти намного глубже, воспалится еще больше», – резюмировала Галлямова.

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