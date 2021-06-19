Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дерматолог рассказала, почему опасно выдавливать прыщи в области «треугольника смерти»

Олеся Степакова
17:04 19.06.2021
По словам эксперта, когда человек выдавливает прыщи самостоятельно, то он может не рассчитать силы и переусердствовать, что приведет к разрушению стенки сальной железы и образованию рубцов пост-акне.
Дерматолог рассказала, почему опасно выдавливать прыщи в области «треугольника смерти»
© Фото: Kjerstin Michaela Haraldsen, Pixabay
Читайте нас на:

Удалять самостоятельно высыпания лице, расположенные вокруг носа и губ, опасно из-за особенностей кровоснабжения этой зоны. Об этом рассказала профессор, врач дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.

«Прыщи опасно давить самостоятельно, особенно если они крупные и глубокие — это однозначно. Название «треугольник смерти» можно объяснить с позиции анатомии и строения сосудистой системы. (Эта зона лица — Прим. ред.) обогащена сосудистой сетью, и инфекция, если попадает, она может распространиться глубоко, по всему организму», – объяснила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, когда человек выдавливает прыщи самостоятельно, то он может не рассчитать силы и переусердствовать, что приведет к разрушению стенки сальной железы и образованию рубцов пост-акне.

«Вы просто разнесете инфекцию, выдавив один прыщ, получите несколько вокруг, сделаете однозначно хуже. Когда вы самостоятельно давите прыщ, инфекция может уйти намного глубже, воспалится еще больше», – резюмировала Галлямова.

Ранее дерматолог-косметолог Дарья Баскакова в разговоре со «Звездой» дала советы по оказанию первой помощи при солнечных ожогах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:52 В стране и мире
Видео
Столб дыма и взрывы: кадры с места пожара на складе пиротехники в Москве
17:40 В стране и мире
В Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с COVID-19
15:00 В стране и мире
Видео
Путин поставил задачу повысить доходы россиян к 2026 году
14:58 В стране и мире
Видео
Зацепился за лесной массив и рухнул на землю: что известно о крушении L-410 под Кемерово
14:00 Армия
Видео
Торжества высокого уровня: заместители министра обороны РФ поздравили выпускников российских военных вузов
Популярное
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России
Врач рассказала, почему люди на диете больше злятся
Ученые обнаружили неточность в теории Дарвина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.