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Более 670 военнослужащих окончили Военную академию связи имени Буденого

Иван Линдеманн
16:28 19.06.2021
Важным направлением деятельности академии является подготовка специалистов для вооруженных сил 39 иностранных государств.
Более 670 военнослужащих окончили Военную академию связи имени Буденого
© Фото: Минобороны РФ
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В Военной академии связи имени С. М. Буденого прошли торжества, посвященные  121-му  выпуску офицеров. В этом году учебное заведение окончили более 670 военнослужащих, которые прошли обучение по программам магистратуры и специалитета.

«Академия, являясь базовой учебно-методической организацией по подготовке военных кадров для государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по специальностям связи, в 2021 году выпускает 44 офицера-связиста для войск связи стран ОДКБ», - заявили в пресс-службе Западного военного округа.

С напутственным словом к выпускникам обратился начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, заместитель начальника Генерального штаба ВС генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он высоко оценил уровень подготовки сегодняшних выпускников, пожелал им успехов в становлении, успехов на новых местах службы и выразил признательность профессорско-преподавательскому составу учебного заведения.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного» министерства обороны Российской Федерации – одно из старейших военно-учебных заведений страны, осуществляющее подготовку специалистов в области телекоммуникаций и автоматизации практически для всех федеральных органов исполнительной власти страны: минобороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, ФСБ, МЧС и ФСО. Важным направлением деятельности академии является подготовка специалистов для вооруженных сил 39 иностранных государств.

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