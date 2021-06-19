В Кронштадте выпускникам военно-морских вузов вручили офицерские погоны и именные кортики

В Кронштадте на Якорной площади прошла торжественная церемония производства в офицеры. Выпускникам высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова» вручили кортики, именные погоны и дипломы об окончании.

«В торжественном строю встали свыше 1000 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих военно-морских сил иностранных государств, завершивших обучение в Военном учебно-научном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Церемония состоялась под руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом России Адмирала Николая Евменова. Он обратился к выпускникам с напутственным словом и поздравил новое пополнение офицерского корпуса ВМФ России.