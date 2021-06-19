Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Кронштадте выпускникам военно-морских вузов вручили офицерские погоны и именные кортики

Анна Назайкина
15:38 19.06.2021
Церемония состоялась под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.
В Кронштадте выпускникам военно-морских вузов вручили офицерские погоны и именные кортики
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Кронштадте на Якорной площади прошла торжественная церемония производства в офицеры. Выпускникам высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени  Н. Г. Кузнецова» вручили кортики, именные погоны и дипломы об окончании.

«В торжественном строю встали свыше 1000 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих военно-морских сил иностранных государств, завершивших обучение в Военном учебно-научном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге», - говорится в сообщении.

Церемония состоялась под руководством Главнокомандующего Военно-морским флотом России Адмирала Николая Евменова. Он обратился к выпускникам с напутственным словом и поздравил новое пополнение офицерского корпуса ВМФ России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 В стране и мире
Видео
Путин поставил задачу повысить доходы россиян к 2026 году
14:58 В стране и мире
Видео
Зацепился за лесной массив и рухнул на землю: что известно о крушении L-410 под Кемерово
14:00 Армия
Видео
Торжества высокого уровня: заместители министра обороны РФ поздравили выпускников российских военных вузов
13:50 В стране и мире
Певицу МакSим ввели в искусственную кому
12:26 В стране и мире
СМИ: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты с Украины
Популярное
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России
Врач рассказала, почему люди на диете больше злятся
Ученые обнаружили неточность в теории Дарвина
Видео
Через тернии к звездам: как житель Екатеринбурга из подручных средств построил обсерваторию в собственном доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.