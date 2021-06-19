Путин на съезде «Единой России» призвал опираться на единомышленников

Работа членов «Единой России» «не состоит из праздников». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию», - сказал глава государства на съезде «Единой России».

Одним из важнейших приоритетов для партии Путин назвал поддержку семей с детьми и отметил, что в этом вопросе последовательно выстраивается целая линейка адресных мер.

Он также призвал членов «Единой России» в каждом регионе и городе опираться на единомышленников, которые стремятся созидать, подчеркнув, что это является очень мощным ресурсом.