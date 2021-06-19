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Путин на съезде «Единой России» призвал опираться на единомышленников

Роман Захаров
14:27 19.06.2021
Одним из важнейших приоритетов для партии глава государства назвал поддержку семей с детьми.
Путин на съезде «Единой России» призвал опираться на единомышленников
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Работа членов «Единой России» «не состоит из праздников». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Наша работа, ежедневная жизнь не состоит из праздников ежедневных. И за все это отвечают те люди, которые взяли ответственность перед страной за решение задач, которые перед ней стоят. Тем не менее, партия достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней, показала способность к обновлению и постоянному развитию», - сказал глава государства на съезде «Единой России».

Одним из важнейших приоритетов для партии Путин назвал поддержку семей с детьми и отметил, что в этом вопросе последовательно выстраивается целая линейка адресных мер. 

Он также призвал членов «Единой России» в каждом регионе и городе опираться на единомышленников, которые стремятся созидать, подчеркнув, что это является очень мощным ресурсом.

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