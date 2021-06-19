Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений

Клуб Gazgolder в Москве могут закрыть на три месяца из-за нарушений антиковидных ограничений. В ходе рейда, контролирующие органы выявили нарушение требований социального дистанцирования и отсутствие средств индивидуальной защиты у посетителей, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе Gazgolder, расположенном по адресу Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 26, Объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания», - рассказал главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

Согласно действующему законодательству, выявленные нарушения подпадают под статью 20.6.1 КоАП и караются штрафом для допустившего их заведения в сумме до 300 тысяч рублей.

Если в результате данных нарушений будет доказан вред, нанесенный посетителям, сумма штрафа может вырасти до одного миллиона рублей или обернуться приостановлением деятельности на срок до 90 суток.