Стартовал посвященный Дню памяти и скорби мотопробег пожарных и спасателей Москва-Брест

В субботу, 19 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, представители мотоклуба пожарных и спасателей Fiery Hearts отправились в Брест, чтобы почтить память героев. Двадцать второго июня 2021 года исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Следуя по маршруту Москва - Брянск - Брест - Хатынь - Минск - Москва, пожарные мотоциклисты планируют возлагать цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Также российские спасатели и пожарные вручат памятные подарки коллегам из МЧС Республики Беларусь, примут участие в историко-патриотических мероприятиях и, конечно же, встретиться с ветеранами.

В Брянске мотоциклисты посетят Курган Бессмертия и Площадь Партизан. В город-герой Брест, первым принявшим на себя удар немецко-фашистских захватчиков в 1941 году, огнеборцы-байкеры прибудут 20 июня. Там они посетят героическую крепость и памятник «Жажда». В деревне Хатынь пройдет встреча с ветеранами.

Культурно-патриотические мероприятия запланированы в Минске, где московских пожарных встретят сотрудники МЧС Республики Беларусь, далее уже сводная колонна направится на центральную площадь белорусской столицы - Площадь Независимости.

«Как гласит мудрость: "Народ, забывший свою историю, не имеет будущего". Мы должны сохранить память о страшной войне и завещать помнить о ней и нашим потомкам. Чтобы она никогда больше не повторилась. Начинаемый сегодня мотопробег пожарных и спасателей - дело благородное. Особенно ценно то, что желание совершить его, исходит лично от вас, по велению ваших горячих сердец. От имени министра МЧС Евгения Зиничева и от себя лично, передаю вам пожелание "Доброго пути!". Мы и впредь будем поддерживать вас в делах, направленных на увековечивание памяти защитников нашей Родины. Доброго пути!», - сказал, провожая в путь байкеров-пожарных, статс-секретарь, заместитель министра МЧС России Алексей Серко.

Замминистра передал участникам мотопробега послание Петра Котельникова, которое было составлено ветераном еще прижизненно. Послание будет передано участниками мотоклуба в мемориальный комплекс «Брестская крепость-Герой».

Почетными гостями мероприятия стали вдова и сын защитника Брестской крепости Петра Котельникова, ушедшего из жизни весной этого года.

Колонна вернется в Москву 23 июня.