Военно-медицинская академия выпустила рекордное с 2013 года количество врачей

В Военно-медицинской академии имени Кирова в субботу клятву медика дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты.

Всего в этом году академия выпустила 1300 врачей, в том числе 403 выпускника факультетов подготовки врачей по специальностям: «лечебное дело», «медико-профилактическая специальность», «фармация», 18 магистров, 139 ординаторов, 56 медицинских сестер, 220 студентов факультета гражданских медицинских специалистов.

Кроме того, академией выпущено 60 ординаторов и 45 выпускников по специальности «лечебное дело» - врачей для армий иностранных стран. В частности, академия выпустила врачей для вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южная Осетии, Сирии, Палестины, Эфиопии, Руанды, Мозамбика, Вьетнама, Анголы, Палестины, Афганистана и других стран.

Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие и имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.