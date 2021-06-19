Москва обновила антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

В Москве обновлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Медики зафиксировали 9120 заболевших. Всего по стране выявили 17 906 новых случаев заражения COVID-19. Эта цифра максимальная с 31 января.

За минувшие 24 часа недуг удалось побороть 10 684 пациентам, которые были выписаны из больниц. Умерли от коронавируса и его последствий 466 человек, что также является наибольшей цифрой с 13 марта этого года, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Ранее власти Москвы приняли решение об открытии в столице двух дополнительных обсерваторов для пациентов с легкой формой течения болезни. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это поможет сдержать взрывное распространение COVID-19. Центры приступят к работе 20 и 25 июня.