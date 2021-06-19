Греция разрешила въезд туристов с экспресс-тестом на COVID-19

Греция до 26 июня продлевает порядок въезда иностранцев, включая граждан России. Кроме того, был разрешено въезжать страну при наличии экспресс-теста на COVID-19 - ранее требовался отрицательный ПЦР-тест. Об этом говорится в межведомственном решении, которое было опубликовано в правительственном издании.

Отмечается, что количество въезжающих россиян не ограничено. Также им не нужно будет находиться на карантине, если будет предоставлен документ о сделанной прививке от коронавируса, свидетельство отрицательного ПЦР-теста, экспресс-тест или справка о наличии антител вследствие перенесенной болезни.

Также в документе говорится, что прибывающие в Грецию туристы обязаны за день до приезда заполнить электронную форму на правительственном сайте, где будут указаны контактные данные. Документ, который подтверждает, что форма была заполнена, будет считаться необходимым.

Напомним, что предыдущее постановление о въезде туристов имело силу до 21 июня, новый документ будет действовать до 26 июня.