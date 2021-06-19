На Кубани автобус с пассажирами перевернулся после крупного ДТП

Несколько человек пострадали в крупном дорожно-транспортном происшествии в Краснодарском крае. В результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса, последний оказался в кювете и перевернулся.

«На 20-м километре автодороги станция Петровская - Славянск-на-Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ, сообщением Черный Ерик - Славянск-на-Кубани. В автобусе находились 32 человека. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу. По предварительным данным, есть пострадавшие», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Прибывшие на место аварии медики оказали всю необходимую помощь, о госпитализированных не сообщается. На опубликованных в Сети видеокадрах с места событий видно, что автобус лег на крышу. Кругом разбросаны вещи пассажиров, люди пытаются помочь друг другу.

Место ЧП оцеплено, работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Точные причин ДТП предстоит установить в ходе подробного разбирательства.