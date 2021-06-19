Небесный контроль водной пучины: уникальные кадры учений противолодочной авиации Северного флота в Арктике

В российской арктической зоне завершились трехдневные тактические учения. Все это время тренировки проходили на земле, на воде и в воздухе. Финалом стал вылет летчиков-противолодочников на боевое патрулирование с аэродрома Североморск-1 и обнаружение субмарины условного нарушителя в Баренцевом море.

В рамках маневров экипаж противолодочного Ил-38 совершил срочный вылет, после того как по легенде учений в Баренцевом море патрули заметили неизвестную подводную лодку. Найти и обезвредить ее необходимо было в кратчайшие сроки. Для этого в самолет загрузили специальное поисковое оборудование.

Поисковые буи РГБ-16 способны обнаружить подводную лодку на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров под водой. Конструкция довольно простая: парашютная часть и секретная боевая, которая и распознает подводный объект. Одного такого устройства достаточно, чтобы почти сутки наблюдать подводные движущиеся объекты.

Перед вылетом самолет осмотрел командир экипажа и авиаполка, заслуженный военный летчик России Антон Старостин. В авиации он уже 35 лет, 30 из них служит на Северном флоте. Старостин уверен, что главное - это люди. Если экипажи и техники самолетов действуют слаженно и грамотно, то и техника не подведет, и любая задача будет по плечу.

«Все экипажи, которые здесь, они практически все воспитаны мной. Экипажи выстраданы, душа болит за каждого летчика: как за молодого так и за не очень молодого. Экипажи возраста разного, лейтенантов надо готовить», - рассказал он «Звезде».

Еще один важный груз: КАС - контейнер аварийно-спасательный. Без него вылет невозможен, ведь безопасность превыше всего.

Ил-38 стремительно набрал высоту, экипаж установил связь с теми, кто уже находился в районе поиска, инженеры подготовили аппаратуру. Над облаками открылся прекрасный вид на акваторию Кольского залива и на Баренцево море. Кажется, оно спокойно, и там почти нет ни кораблей, ни судов. Но на самом деле все не так: под водой много различных объектов и их отлично видно на специальном оборудовании.

Самолеты сбросили буи в районе поиска. Особая методика расстановки их на воде позволяет быстро определить, где находится подводный объект, куда движется и с какой скоростью: когда цель захвачена, ей уже не уйти. Но по мере необходимости летчики продолжали сбрасывать буи, а когда она заканчивались, на смену одному самолету, приходил другой и продолжал начатое.

Уже через 30 минут после взлета в Баренцевом море удалось обнаружить подводную лодку. И в реальных боевых условиях ее могли бы уничтожить с борта тех же противолодочных самолетов. Но это были лишь учения, поэтому, когда задачи были выполнены, лодка ушла на глубину, а самолеты продолжили патрулирование арктического побережья.