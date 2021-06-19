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В Петербурге поймали торговцев «отрицательными тестами» на COVID-19

Анна Касаткина
00:12 19.06.2021
Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 200-2500 рублей.
В Петербурге поймали торговцев «отрицательными тестами» на COVID-19
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Санкт-Петербурге задержали торговцев поддельными сертификатами о вакцинации и отрицательными тестами на коронавирус. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники полиции 17 и 18 июня провели серию проверочных закупок, в результате которой зафиксировали пять случаев продажи поддельных медицинских документов в различных районах города. Заказ можно было сделать через интернет, продавец назначал время и место, где курьер в обмен на деньги выдавал клиенту нужную справку.

«Нелегальные дельцы предлагали широкий ассортимент фальшивок: сертификаты о вакцинации против COVID-19, отрицательные тесты на COVID-19 и даже справки о противопоказаниях к вакцинации. Средняя цена за подделку варьировалась в пределах 2000-2500 рублей», - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали с поличным трех курьеров, а также владельца автолавки - в багажнике иномарки находились разнообразные бланки медицинских документов и печати медучреждений. Изъятые подделки направили на исследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

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