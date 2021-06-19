Эвакуация под пулями: мотострелки Северного флота под Мурманском освоили спасение раненых

Мотострелки Северного флота впервые прошли курс тактической медицины в Мурманской области. Бойцов обучили базовым навыкам, чтобы каждый из них умел применять на практике полученные знания и иметь полное представление о последовательности действий в экстремальных условиях.

На полигоне под руководством военных медиков мотострелки изучили и освоили порядок действий оказания помощи на поле боя.

Сначала военные преодолели полосу препятствий, включающую такие преграды, как бревна, имитирующие завалы, и колючую проволоку. Всю полосу бойцам пришлось пройти по-пластунски, что очень тяжело физически. Кроме того, действовать надо по нормативу - уложиться в полторы минуты.

В конце полосы препятствий - условно раненый боец, которому нужно наложить жгут, а после эвакуировать его из-под огня. Под прикрытием раненому следует произвести инфузионную экстренную терапию.

Занятия по тактической медицине теперь будут постоянными во всех соединениях и подразделениях Северного флота. Они направлены на отработку совокупности мероприятий на поле боя, нацеленных на спасение жизни и предотвращение осложнений у военнослужащих, получивших ранения и травмы.