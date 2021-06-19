В Башкирии ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

В Баймакском районе Башкирии ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи.



«В связи с распространением саранчовых вредителей на территории муниципального района Баймакский введен режим «Чрезвычайная ситуация» и установлен местный уровень реагирования», - сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

В ведомстве предупредили местных жителей, что саранча активнее всего в ранние утренние и вечерние часы, когда на улице не слишком жарко. Взрослая особь способна съесть до 500 г растений, а за сутки может перемещаться на расстояние до 50 км.

Ранее жители республики разместили в сети видео с заполонившими деревья и дороги насекомыми. Они пожаловались, что саранча уничтожает луга и поля.