В Турции не исключили продления запрета на авиасообщение с Россией

Турецкий турбизнес не рассчитывает на скорое восстановление авиасообщения с Россией. Это произойдет либо в середине лета, либо осенью, сообщил источник в туротрасли.

Россия ограничила сообщение с Турцией с 15 апреля, после резкого роста числа инфицированных коронавирусом в республике. Через полтора месяца оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение продлить запрет до 21 июня.

«Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля-августа, а может, даже в сентябре», - цитирует РИА Новости слова информированного источника из туротрасли.

Накануне делегация из России прибыла в курортную Анталью для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах. По словам источника, турецкая сторона уверена в безопасности этих объектов и готова к приему туристов, но последнее слово останется за проверяющими.