Губернатор Калужской области заболел коронавирусом

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, сделавший ранее прививку от коронавируса, госпитализирован с COVID-19. Об этом сообщил он сам в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние нормальное, болезнь проходит в легкой форме. Все благодаря тому, что своевременно сделал прививку, эту прививку сделали все мои близкие», - сказал чиновник в видеообращении.

Врачи неоднократно заявляли, что прививка от коронавируса не дает стопроцентной гарантии невозможности заражения данной инфекцией, однако болезнь в этом случае будет протекать значительно легче, чем у невакцинированных граждан.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе со «Звездой» опроверг наиболее популярные мифы о вакцинации.