Высота, скорость и маскировка: как прошли учения спецназа ВВО в Хабаровском крае

В Хабаровском крае десантные подразделения спецназа совершили самый эффектный элемент тренировок - прыжки с парашютом. Использовали традиционную парашютную систему Д-10. Десантирование происходило из вертолетов.

Военнослужащие отрабатывали навыки парашютного пилотирования и высадки на ограниченной территории противника. С высоты до двух километров прыгали не только опытные бойцы, но и новички. Для них это был особенный день: нужно справится не только с управлением парашютной системы, но и выдержать моральную нагрузку.

Среди военнослужащих были и девушки - у каждой за спиной уже десяток прыжков.

После того, как бойцы приземлялись на ограниченную территорию, им нужно было оперативно сложить парашют, замаскировать позицию и ждать дальнейших указаний. Всего в тренировках участвовали около ста военнослужащих спецподразделений.