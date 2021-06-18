В центре Луганска произошел взрыв на газопроводе

В центре Луганска прогремел мощный взрыв на газопроводе. К этой минуте информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало, сообщает Луганскинформцентр. На опубликованных в социальных сетях кадрах виден огромный столб пламени, которое поднимается в небо.

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание», - приводит выдержку из сообщения госпредприятия агентство.

Сообщается, что к 06:30 открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас эксперты устанавливают возможные причины случившегося.