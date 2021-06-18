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Через тернии к звездам: как житель Екатеринбурга из подручных средств построил обсерваторию в собственном доме

Павел Кольцов
08:19 18.06.2021
При строительстве обсерватории энтузиаст использовал найденную на помойке фанеру, водопроводную трубу и старые ролики.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Екатеринбурга Андрей Летовальцев построил обсерваторию прямо на крыше своего двухэтажного дома. Выглядит она как настоящая, только масштабом поменьше, но зато вращается и управляется компьютером.

Многое в обсерватории сделано из мусора и совсем не космического: фанера для купола нашлась на помойке, а крутится купол благодаря колесикам от старых роликов. Космические объекты астроном наблюдает через пластиковую канализационную трубу. Она идеально подошла для корпуса телескопа. Приятель подарил линзу от какого-то прибора. И вот, приделав фотоаппарат, можно сделать снимок, например, Луны.

То, что видно из обсерватории Летовальцева, из города увидеть не получится, поскольку мешает обилие искусственного освещения. А в дачном поселке практически каждую ночь можно делать новые снимки.

«Люди путешествуют по разным странам смотрят объекты природные и это то же самое. Они так далеко от нас - уму не постижимо. А ты можешь видеть и фотографировать все это», - рассказывает астроном-любитель Андрей Летовальцев.

Вот только тягу к межгалактическим путешествиям, говорит Андрей Владимирович, далеко не все разделяют. Предпочитают смотреть под ноги, а там хватает земных забот.

«Поначалу все приходили, охали-ахали, со временем затерлось. Сейчас тяжело кого-то зазвать. Кто-то в земле копается, кто-то в мотоцикле», - объяснил энтузиаст.

Сам астроном мечтает отправится если не на Марс, то в Южную Америку. А это все равно, что на другую планету и оттуда можно наблюдать звезды, которые из северного полушария никогда не увидишь.

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