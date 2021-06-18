Украинцев предупредили о возможном дефиците сала

Украинцы стали есть меньше сала. Об этом заявила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно. Жители страны «и так не доедают свинины» в сравнении с европейскими соседями, добавила она. Так, за последние пять лет, потребление свиного мяса отметилось снижением на семь килограммов на душу населения, что оценивается в 30 процентов.

«Реализационная цена в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021 года составляла 38-40 гривен за килограмм (в среднем около $1,5). В то же время в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 гривны за килограмм», - цитирует сообщение эксперта по свиноводству ТАСС.

Рост стоимости кормов может привести к нерентабельности выращивания свиней. Как следствие, предупредила Махно, на Украине может возникнуть ситуация, когда сало окажется в большом дефиците. С начала 2019 года кормовая составляющая в этом бизнесе выросла на 20-40 процентов и продолжает расти, добавила эксперт по животноводству.