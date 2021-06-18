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Украинцев предупредили о возможном дефиците сала

Ян Брацкий
07:59 18.06.2021
С ростом стоимости кормов, все больше мелких и средних животноводческих ферм вынуждены сокращать поголовье свиней.
Украинцев предупредили о возможном дефиците сала
© Фото: pixabay
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Украинцы стали есть меньше сала. Об этом заявила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно. Жители страны «и так не доедают свинины» в сравнении с европейскими  соседями, добавила она. Так, за последние пять лет, потребление свиного мяса отметилось снижением на семь килограммов на душу населения, что оценивается в 30 процентов.

«Реализационная цена в живом весе в конце 2020 года и на начало 2021 года составляла 38-40 гривен за килограмм (в среднем около $1,5). В то же время в 2019 году в живом весе покупали в среднем по 44,5 гривны за килограмм», - цитирует сообщение эксперта по свиноводству ТАСС.

Рост стоимости кормов может привести к нерентабельности выращивания свиней. Как следствие, предупредила Махно, на Украине может возникнуть ситуация, когда сало окажется в большом дефиците. С начала 2019 года кормовая составляющая в этом бизнесе выросла на 20-40 процентов и продолжает расти, добавила эксперт по животноводству.

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