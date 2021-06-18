Бойцы ЦВО впервые провели массовое десантирование из 11 вертолетов под Новосибирском

Массовое десантирование в тыл условного противника из 11 вертолетов впервые провели военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактических учений в Новосибирской области. В практических действиях были задействованы ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8АМТШ из состава вертолетного полка, дислоцированного под Новосибирском.

Военнослужащие совершили десантирование с применением парашютных систем Д-10 с высоты 600 метров, после чего осуществили сбор групп в точке приземления и заняли круговую оборону. Далее каждая группа совершила 10-километровый марш-бросок в район выполнения поставленных задач с целью подготовки личного состава к условиям реального противостояния противнику.

В учениях, которые проходят с 16 по 18 июня, задействованы более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24, более 30 единиц наземной специальной и военной техники, а также около 500 человек из состава летного и инженерно-технического состава вертолетного полка, военнослужащих подразделения специального назначения ЦВО.