Одежда, провизия, медпрепараты: миротворцы РФ передали помощь переселенцам в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе организовали доставку адресной гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и многодетных семей.

В ходе адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали вынужденным переселенцам и многодетны семьям предметы домашнего обихода и продуктовые наборы.

«Сами видите в каких тяжелых условиях проживают беженцы. Оказывали здесь адресную помощь и увидели, что здесь вся гостиница заполнена беженцами, на три этажа одна кухня и одна стиральная машина», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Тусиди.

В гостинице, где проходила гуманитарная акция, нет свободных номеров, все они отданы беженцам из Гадрута.

«Сначала были проблемы с деньгами, нам дали дом, но с хозяином не смогли договориться, нам предложили это место. Вообще-то я спортсмен, но сейчас я оставил спорт, помогаю родителям» - рассказал старший сын из семьи в 8 человек Мхитар Андреян.

Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. С каждой семьей проводится беседа, выясняются какое имущество им необходимо.

За прошедшую неделю было обеспечено имуществом первой необходимости около 100 семей. Они получили одежду и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.