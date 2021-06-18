Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Одежда, провизия, медпрепараты: миротворцы РФ передали помощь переселенцам в Карабахе

Роман Захаров
06:30 18.06.2021
За прошедшую неделю было обеспечено имуществом первой необходимости около 100 семей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе организовали доставку адресной гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и многодетных семей.

В ходе адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали вынужденным переселенцам и многодетны семьям предметы домашнего обихода и продуктовые наборы.

«Сами видите в каких тяжелых условиях проживают беженцы. Оказывали здесь адресную помощь и увидели, что здесь вся гостиница заполнена беженцами, на три этажа одна кухня и одна стиральная машина», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Тусиди.

В гостинице, где проходила гуманитарная акция, нет свободных номеров, все они отданы беженцам из Гадрута.

«Сначала были проблемы с деньгами, нам дали дом, но с хозяином не смогли договориться, нам предложили это место. Вообще-то я спортсмен, но сейчас я оставил спорт, помогаю родителям» - рассказал старший сын из семьи в 8 человек Мхитар Андреян.

Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. С каждой семьей проводится беседа, выясняются какое имущество им необходимо.

За прошедшую неделю было обеспечено имуществом первой необходимости около 100 семей. Они получили одежду и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.