В антураже пустыни: как сирийские военные готовятся к состязаниям «Танковый биатлон» на АрМИ

Сорокатонный танк срывается с места и шум его двигателя эхом разносится по всему полигону. Затем узкая змейка между едва заметными в триплекс танка столбиками. На полигоне под Дамаском сирийские танкисты сражаются в финале «Танкового биатлона», чтобы затем выступить уже на Армейских международных играх в России.

Международный этап танкового биатлона в Сирии, проходит по тем же правилам, что и в РФ. На тех же самых танках Т-72, только окружающий пейзаж и температура воздуха значительно отличаются.

Глядя в прицел, говорят танкисты, кажется, что мишень буквально плавает в раскаленном воздухе полигона. Три цели на расстоянии 1600, 1700 и 1800 метров. Промах означает дополнительный круг. Впрочем, многие из танкистов имеют реальный боевой опыт и отлично знают, что ценой промаха может стать жизнь всего экипажа. Поэтому стараются бить максимально точно.

«Пыль, шум, жара - это самые настоящие реальные условия боя. Наши учения почти не отличаются от реальных боевых действий. Наш экипаж сделал три выстрела​ и все три снаряда попали в цель. Скорость движения сегодня была чуть-чуть поменьше, чем в прошлый раз», - говорит водитель-механик танка Вооруженных сил САР Сахыр Исмаил.

Условия сирийской пустыни лишь добавляют состязаниям зрелищности. Когда танк разгоняется почти до 60 километров в час, кажется, что он парит над полуметровым слоем желтой пыли. Трудно себе представить, как можно управлять многотонной машиной, когда вокруг сплошное облако пыли. Но сирийские танкисты четко выдерживают трассу и, более того, успешно поражают мишени.

На предстоящих играх сирийская команда рассчитывает на самые высокие места, поэтому тренировки идут каждый день. А за правильностью исполнения всех элементов соревнований внимательно следят командиры. Чтобы сирийская команда могла достойно подготовиться, российские военные помогли воссоздать под Дамаском полноценную трассу.

«Мы уже два раза участвовали в таких соревнованиях, в 2018-м и 2019-м годах в Российской Федерации. Поэтому то, что здесь происходит, нам хорошо знакомо. Этот полигон подготовили наши русские друзья, а наши группы танкистов проходили обучение с участием российских специалистов», - поясняет подполковник ВС САР Гияз Султан.

Сирийские танкисты хорошо понимают, что каждый элемент «Танкового биатлона» - это элемент настоящей боевой подготовки. И, все чему они научатся на состязаниях, может пригодиться в реальном бою.