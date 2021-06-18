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Под плотным огнем: инженеры ЮВО взяли штурмом «вражеский» штаб в Ростовской области

Анна Касаткина
04:20 18.06.2021
Масштабные тренировки проходят в преддверии юбилея 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инженеры Южного военного округа захватили штаб условного противника в Ростовской области. На полигоне Бородиновский они отработали штурм зданий и разминирование местности под плотным огнем.

В ходе проведения инженерной разведки военные проделали проходы в минно-взрывных заграждениях и препятствиях. После они отработали бой в здании и захватили штаб «неприятеля».

Масштабные тренировки проходят в преддверии праздника, который военнослужащие встречают на своем посту. 11-я отдельная гвардейская инженерная бригада в этом месяце готовится отметить 80 лет со дня своего основания.

Боевой путь бригады начался в 1941 году на Карельском перешейке. Новая часть входила в состав войск Северного фронта, но осенью того же года была переведена в состав Ленинградского фронта.

Зимой 1941 года батальон наградили орденом «Красного Знамени» за проявленные доблесть и мужество при форсировании реки Нева в районе Невской балки. Бойцы батальона стойко и отважно сражались в непрерывных боях по прорыву блокады Ленинграда.

В 2011 году полк был переформирован в 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознаменную Ордена Александра Невского бригаду с местом дислокации в городе Каменск-Шахтинске Ростовской области.

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