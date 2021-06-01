Ученые раскрыли неожиданную опасность самого распространенного вируса в мире

Вирус папилломы человека может вызывать у зараженных беременных женщин преждевременные роды. Также в зоне риска находятся те, кто проходит лечение от последствий инфекции. Об этом предупредили ученые Гетеборгского университета в Швеции.

В статье, опубликованной в журнале PLOS Medicine, говорится, что исследователи провели анализ данных более чем о миллионе рождений в период с 1999 по 2016 годы. Отмечается, что преждевременные роды были у 5,9% беременных с ВПЧ.

Ученые предупредили, что следует особое внимание уделить забору образцов гинекологических клеток. Важно вовремя обнаружить любые изменения клеток шейки матки, вызванные данной инфекцией. Бороться с этим, по словам специалистов, можно при помощи вакцинации против вируса папилломы человека. Также не стоит забывать, что ВПЧ может провоцировать развитие злокачественных опухолей.