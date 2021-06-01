Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Более 10 000 военнослужащих: в ЦВО начался летний период обучения

Надежда Котормус
Олеся Степакова
08:21 01.06.2021
Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Более 10 000 военнослужащих ЦВО в Сибири приступили к новому периоду обучения. В Республике Тыва новый учебный сезон начался с тактических учений. Накануне для военнослужащих провели занятия по требованиям безопасности. Основная задача маневров – отразить нападение диверсионной группы, отработать слаженность действий и тактику. В масштабных учениях принимают участие около 100 военнослужащих, а также спецтехника и бронеавтомобили «Тигр».

Сегодня в соединениях и воинских частях прошли торжественные митинги, где командиры обозначили главные задачи, на новый период обучения. Уже на этой неделе личный состав приступит к выполнению упражнений и задач по огневой, тактической, специальной и другим занятиям боевой подготовки. 

В состав войскового объединения ЦВО входят мотострелковые, танковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи. Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:33 Армия
Видео
Охрана рубежей и освоение Арктики: в России отмечают День Северного флота
04:54 В стране и мире
В России могут ввести отцовский капитал
03:00 Армия
Видео
Миротворцы РФ в Карабахе провели акцию в преддверии Международного дня защиты детей
01:13 В стране и мире
Видео
Новые законы: что изменится в жизни россиян с наступлением лета
22:38 Спорт
Досрочный выход в плей-офф: Россия победила Швецию на ЧМ по хоккею
Популярное
Метеоролог объяснил, почему лето в Москве будет «суховатым»
Ученые раскрыли неожиданную опасность самого распространенного вируса в мире
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Юрист назвал фразу, которой можно обезоружить телефонных мошенников
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.