Более 10 000 военнослужащих: в ЦВО начался летний период обучения

Более 10 000 военнослужащих ЦВО в Сибири приступили к новому периоду обучения. В Республике Тыва новый учебный сезон начался с тактических учений. Накануне для военнослужащих провели занятия по требованиям безопасности. Основная задача маневров – отразить нападение диверсионной группы, отработать слаженность действий и тактику. В масштабных учениях принимают участие около 100 военнослужащих, а также спецтехника и бронеавтомобили «Тигр».

Сегодня в соединениях и воинских частях прошли торжественные митинги, где командиры обозначили главные задачи, на новый период обучения. Уже на этой неделе личный состав приступит к выполнению упражнений и задач по огневой, тактической, специальной и другим занятиям боевой подготовки.

В состав войскового объединения ЦВО входят мотострелковые, танковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи. Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва.