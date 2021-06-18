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Первая страна, победившая COVID-19: как Израилю удалось привить 76% населения

Иван Линдеманн
Сергей Ауслендер
19:07 18.06.2021
С 15 июня в стране полностью отменен масочный режим, в том числе и в закрытых помещениях. На улицах Тель-Авива мало что напоминает о недавней пандемии, в магазинах снимают наклейки «Вход только в масках, соблюдайте социальную дистанцию».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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За минувшие сутки в Израиле зафиксировано всего 13 случаев заражения. В стране снимают практически все ограничения, а с 1 июля даже планируют открыться для туристов. Все это благодаря ударным темпам вакцинации.

Маски в Израиле - больше не ходовой товар, их не продают, а раздают бесплатно. С 15 июня в стране полностью отменен масочный режим, в том числе и в закрытых помещениях. На улицах Тель-Авива мало что напоминает о недавней пандемии, в магазинах снимают наклейки «Вход только в масках, соблюдайте социальную дистанцию». Работают кафе и рестораны.

«Больше не надо предъявлять зеленый паспорт при входе в кафе, можно сидеть внутри и снаружи, нет ограничений на количество людей. Вообще больше нет никаких ограничений. Мы работаем так, как работали до короны», - рассказал управляющий кафе Раз Авидан.

Екатерина и Леонид — программисты, работают в IT-сфере, живут в городке Модиин. По поводу вакцинации никаких сомнений у них не было. Как только объявили, что кампания начинается, сразу записались на прививку. Получили ее как раз перед второй волной вируса.

«Более того, я ежедневно ездил на работу, поскольку вся семья была на удаленке, и работать из дома было невозможно», - сказал Леонид Гринберг.

Израиль стал большим испытательным полигоном. Нужно было доказать, что в масштабах отдельно взятого государства массовая прививочная кампания приводит к быстрой победе над пандемией. Теперь уже экс-премьер привился первым в прямом эфире. Была развернута сильнейшая пропагандистская кампания с участием знаменитостей. Денег не жалели. За каждую дозу вакцины Израиль заплатил вдвое больше ее реальной стоимости. И вот результат - за полгода привиты 76% людей старше 16 лет. Показатели заболеваемости пошли вниз. Большинство ковидных отделений закрыты, в больницах празднуют победу.

Но мало было добыть вакцину и распределить ее. Властям пришлось убеждать людей, что прививки нужно делать. Полиция и служба безопасности отслеживали и закрывали группы в соцсетях, призывавшие саботировать вакцинацию. Опасались противодействия со стороны ортодоксов, но те неожиданно поддержали действия правительства.

«Практически все хасидские раввины приказами велели своим хасидам пройти вакцинацию. Самое жесткое было в Хабаде, сказали - не будут пускать в главную синагогу, естественно, запретить евреям молиться нельзя, но в центральные синагоги не пускали без справок о вакцинации», - отметил Александр Рыбалка.

Процесс был отлажен до мелочей - если оставались лишние дозы, звонили по ближайшим адресам «Приходите, привьем». Все было абсолютно бесплатно.

«Внутри страны всем звонили по телефону из больничных касс, говорили ,что вы можете в любое время прийти, давали адреса. А потом люди слышали от других, что ничего страшного ни с кем не произошло, прививки безопасны», - сообщил политолог Авигдор Эскин.

Чтобы закрепить успех, уже прививают главную группу риска - детей. Официально разрешена вакцинация с 12-летнего возраста.

«Каждый ребенок должен приходить на вакцинацию с одним из родителей. Согласие на прививку надо заполнить заранее на сайте поликлиники. У второго родителя мы спрашиваем согласие по телефону и только потом можем делать прививку», - отметила старшая медсестра Юлия Касиф.

В пунктах вакцинации, где еще неделю назад было пусто, снова многолюдно. Майя привела 13-летнего сына на прививку. Бояться нечего. Минздрав уверяет - это абсолютно безопасно, вероятность побочных явлений минимальная. Зато вероятность заболеть с осложнениями куда выше, чем даже полгода назад. Вирус мутирует, поражает молодых и детей.

«Это хорошо, что можно привить ребенка. Я сама привилась, теперь пришла с ним. Это точно лучше, чем болеть коронавирусом», - подчеркнула жительница Тель-Авива Майя.

Приходят и те, кто не успел привиться или переболел. С момента, как Рина перенесла коронавирус, прошло полгода, теперь ей можно поставить одну дозу.

«Я хочу ездить за границу, а без прививки это невозможно. Это моя главная причина. Ну и опять болеть не хочется, конечно», - сказала жительница Тель-Авива Рина.

Израиль стал первой страной в мире, которая объявила победу над коронавирусом.

«Примерно 2/3  должны быть устойчивы к вирусу за  счет наличия иммунитета, и так мы получим коллективный иммунитет и эпидемия будет замирать», - уточнил доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Все ограничения касаются лишь въезда и выезда из страны, хотя израильтяне уже летят туда, где пускают с зеленым паспортом. Внутри страны он официально уже не нужен.

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