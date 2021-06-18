В Турции отреагировали на решение России о возобновлении авиасообщения

В Турции удовлетворены решением России о восстановлении авиасообщения между странами. Об этом рассказали в министерстве туризма республики.

«Мы удовлетворены решением российской стороны о возобновлении авиасообщения», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее стало известно, что РФ полностью восстанавливает авиационное сообщение с Турцией с 22 июня. Такое решение было принято по итогам работы группы российских инспекторов, которые ознакомились с обстановкой по COVID-19 в республике.

Кроме того, Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также будет увеличено количество рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией и Грецией. Принято решение об увеличении числа полетов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.