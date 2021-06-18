Ряд стран выразил готовность принять привитых российской вакциной граждан РФ

Несколько зарубежных стран выразили готовность принимать граждан России, которые привились от коронавируса российскими вакцинами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Также стало известно, что РФ восстанавливает полноценное авиасообщение с Турцией. Такое решение было принято по итогам работы российских инспекторов, которые проанализировали обстановку в стране и пришли к выводу, что меры по борьбе с коронавирусом применяются в полном объеме.

Кроме того, стало известно, что оперштаб принял решение восстановить сообщение с несколькими другими странами. В том числе с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией.