Артиллеристы ЗВО озарили нижегородский полигон грохотом и пламенем 120-мм минометов

Полигон Мулино в Нижегородской области стал местом проведения занятий по сплачиванию артиллерийских взрывов отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Военнослужащие провели боевые стрельбы, используя 120-мм минометные комплексы «Сани».

Артиллеристы активно применяли переносные радиолокационные комплексы разведки и контроля стрельбы «Аистенок». Минометные позиции условного противника были обнаружены в 2,5 километра. По ним тут же был нанесен удар из 120-мм минометов. Огневые позиции неприятеля были уничтожены.

В минометных стрельбах поучаствовало около сотни человек и более двух десятков единиц вооружения и техники.