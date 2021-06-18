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Выпускникам военно-морских вузов Петербурга вручат офицерские погоны, кортики и дипломы

Андрей Аркадьев
18:00 18.06.2021
Церемония состоится под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Выпускникам военно-морских вузов Петербурга вручат офицерские погоны, кортики и дипломы
© Фото: Минобороны России
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На Якорной площади Кронштадта состоится выпуск свыше тысячи военнослужащих из высших военно-морских образовательных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ. Торжественная церемония пройдет завтра, 19 июня, сообщает Министерство обороны РФ.

«В городе воинской славы и морской славы Кронштадте – колыбели Российского Флота и морских традиций – на Якорной площади состоится  торжественный воинский ритуал производства в офицеры, вручения кортиков, погон и дипломов об окончании высших военно-морских образовательных учреждений Военного учебно-научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова"», - говорится в сообщении.

В торжественный строй встанет свыше 1 000 выпускников Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института - Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. В мероприятии примут участие около ста военнослужащих военно-морских сил иностранных государств, завершивших обучение в Военном учебно-научном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Церемония состоится под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, который обратился к выпускникам с напутственным словом и поздравил новое пополнение офицерского корпуса ВМФ России.

Также присутствовать будут местные власти, родные и друзья выпускников, ветераны ВМФ. На церемонии прозвучат три выстрела салютного орудия с эсминца «Беспокойный» и колокольный звон Кронштадтского морского собора.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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