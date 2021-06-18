Ученые обнаружили неточность в теории Дарвина

Чарльз Дарвин ошибался в теории естественного отбора. К такому выводу пришли ученые Университета Бата в Великобритании. Эволюционист утверждал, что чем меньше у животного потенциальных половых партнеров, тем ярче должен быть его внешний вид. Это необходимо для конкуренции.

В издании The Conversation сообщается, что это не совсем так. Исследователи выяснили, что половой отбор наиболее выражен не тогда, когда потенциальных партнеров мало, а, наоборот, когда их много. Свой вывод ученые сделали после изучения поведения 462 различных видов млекопитающих, птиц и рептилий.

Исследователи утверждают, что Дарвин был прав только в том, что половой отбор тесно связан с неравномерным соотношением полов. И, как показывают результаты нового исследования, битва за спаривание происходит у тех видов, где много самок. Дело в том, что более мощный самец получает все, а не довольствуется малым, как считал Дарвин.