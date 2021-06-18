Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем ООН на второй срок. Об этом было объявлено на заседании ассамблеи.

С повторным назначением Антониу Гутерреша уже поздравил президент России Владимир Путин.

«Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает Ваш высокий политический авторитет. Уверен, что Ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли Организации в мировых делах», – говорится в тексте поздравления.

Гутерреш был единственным кандидатом на пост генсека. Его полномочия с учетом нового срока истекут в конце 2026 года.