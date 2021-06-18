В ООН предупредили о новой «пандемии», от которой нет вакцины

В ближайшие годы засуха может стать следующей пандемией от которой невозможно изобрести вакцину. Для предотвращения катастрофы необходимо принимать срочные меры. С таким призывом к правительствам стран обратилась специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.

Согласно данным ООН, 1,5 миллиарда человек уже пострадали от нехватки воды, а экономический ущерб от нее превысил 124 миллиарда долларов.

«Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение», - приводит РИА Новости заявление Мидзутори.

Представитель Генерального секретаря в Управлении ООН призвала учесть, что засуха не является проблемой только африканских стран. К концу столетия все в той или иной мере ощутят ее последствия. Ну а рост населения Земли только усугубляет ситуацию, подчеркивается в докладе организации.