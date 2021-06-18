Армия Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» идут в Средиземное море Тимур Шерзад Там они, соответствуя ранее утвержденному плану, отработают целый комплекс задач в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне. © Фото: Wikimedia Читайте нас на: Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России идут в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы. Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Там он, соответствуя ранее утвержденному плану, отработает целый комплекс задач в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика