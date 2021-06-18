Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» идут в Средиземное море
Там они, соответствуя ранее утвержденному плану, отработают целый комплекс задач в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.
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Ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России идут в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы.
Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море.
Там он, соответствуя ранее утвержденному плану, отработает целый комплекс задач в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.