Начальник академии Генштаба: прошедшие ВАГШ иностранцы помогут стабильности у себя дома

В России рассчитывают на иностранных выпускников Военной академии Генштаба (ВАГШ) Вооруженных сил РФ. Начальник академии, генерал-полковник Владимир Зарудницкий, считает, что они направят полученные знания на обеспечение стабильности у себя дома.

«Хочу отметить высокий уровень подготовки и организованности выпускников зарубежных государств, завершивших сегодня обучение в академии Генерального штаба. Уверен, что полученные знания будут направлены на обеспечение мира и стабильности в ваших государствах, способствовать укреплению взаимного доверия и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами», - отметил он.

Зарудницкий добавил, что в ВАГШ стараются создать все условия для освоения военной науке на принципиально новом уровне.

«Пройдет совсем немного времени и в ваших руках окажется будущее страны и её Вооруженных сил. Результаты, показанные в ходе сдачи государственной итоговой аттестации, подтверждают для этого высокого потенциала у каждого выпускника. Необходимо только суметь правильно им распорядиться», - сказал Зарудницкий.

Лучшие выпускники впервые получили медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба».