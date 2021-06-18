В стране и мире Евросоюз решил открыть границы для граждан США Анна Назайкина Ранее Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны ЕС - это связывалось с улучшением ситуации с COVID-19. © Фото: Jens Kalaene, ZB, Globallokpress Читайте нас на: Европейский союз решил открыть границы для граждан Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. «Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. С 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая», - говорится в сообщении. Третьего мая стало известно, что Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Европейского союза - это связывалось с улучшением ситуации с коронавирусом. ЕК рекомендовала разрешить въезжать тем туристам, которые привились одобренными в союзе препаратами за две недели до прибытия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика