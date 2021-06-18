Евросоюз решил открыть границы для граждан США
Европейский союз решил открыть границы для граждан Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
«Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. С 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая», - говорится в сообщении.
Третьего мая стало известно, что Еврокомиссия выступила с предложением по ослаблению ограничений на въезд в страны Европейского союза - это связывалось с улучшением ситуации с коронавирусом. ЕК рекомендовала разрешить въезжать тем туристам, которые привились одобренными в союзе препаратами за две недели до прибытия.