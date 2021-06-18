Мишустин осмотрел новый детский корпус больницы в Коммунарке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел новый детский инфекционный корпус больницы в столичной Коммунарке, где будет оказываться профильная медицинская помощь детям с 1 месяца до 18 лет. Главу правительства сопровождали московский мэр Сергей Собянин, руководитель Минздрава России Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, главный врач лечебного учреждения Денис Проценко.

Мишустин осмотрел три этажа корпуса. Ему показали, в том числе, приемное отделение с изолированными боксами, отделение реанимации и интенсивной терапии, эндоскопическую операционную, кабинет УЗИ и палаты.

Детский инфекционный корпус расположен на территории больничного комплекса в Коммунарке. В конце мая текущего года было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как ожидается, прием пациентов начнется завтра - 19 июня.

Отметим, что данный корпус является первым на территории больницы детским инфекционным стационаром, где будет круглосуточно оказываться вся необходимая специализированная медпомощь. Корпус оборудован новейшей медицинской техникой, в нем созданы все условия для проведения экстренной и неотложной помощи детям при инфекционных болезнях.