В стране и мире В Кремле оценили планы Турции по созданию базы в Азербайджане Ян Брацкий По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва предпримет необходимые шаги для обеспечения своей безопасности. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Развертывание любых военных объектов НАТО вблизи границ Российской Федерации является поводом для особого внимания и шагов по обеспечению безопасности. Так планы Турции разместить свою базу на территории Азербайджана прокомментировали в Кремле. «В любом случае, открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», - отметил Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной инфраструктуры республики на территории Азербайджана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика