В Кремле оценили планы Турции по созданию базы в Азербайджане
По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва предпримет необходимые шаги для обеспечения своей безопасности.
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Развертывание любых военных объектов НАТО вблизи границ Российской Федерации является поводом для особого внимания и шагов по обеспечению безопасности. Так планы Турции разместить свою базу на территории Азербайджана прокомментировали в Кремле.
«В любом случае, открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», - отметил Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной инфраструктуры республики на территории Азербайджана.