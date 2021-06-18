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В Кремле оценили планы Турции по созданию базы в Азербайджане

Ян Брацкий
12:34 18.06.2021
По словам пресс-секретаря главы российского государства, Москва предпримет необходимые шаги для обеспечения своей безопасности.
В Кремле оценили планы Турции по созданию базы в Азербайджане
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Развертывание любых военных объектов НАТО вблизи границ Российской Федерации является поводом для особого внимания и шагов по обеспечению безопасности. Так планы Турции разместить свою базу на территории Азербайджана прокомментировали в Кремле.

«В любом случае, открытие объектов военной инфраструктуры стран-членов альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов», - отметил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил размещение военной инфраструктуры республики на территории Азербайджана.

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