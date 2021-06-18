В Генштабе заявили о необходимости новых подходов к нацбезопасности

Современные вызовы и угрозы требуют от России новых подходов по обеспечению безопасности страны. С таким заявлением выступил сегодня, 18 июня начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Он отметил, что на сегодняшний день военно-политическая обстановка в мире сложная, вспыхивают военные конфликты, а угроза международного терроризма и последствия его действий распространяются на весь мир.

«Современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороны страны и строительству Вооруженных сил», - сказал Герасимов на церемонии вручения дипломов выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В связи с вышесказанным Герасимов отметил важность подготовки военных кадров стратегического уровня.

Военная академия Генерального штаба была основана еще в 1832 году при императоре Николае I. В учреждении прошли обучение, офицеры Вооруженных сил РФ, представители российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных государств. Находится в Москве.

В прошлом году Герасимов говорил, что в стенах заведения проходили обучение генералы и офицеры из 35 дружественных государств. На специальном факультете в течение нескольких десятилетий было подготовлено более четырех тысяч иностранцев, которые в дальнейшем заняли высшие государственные и военные должности в своих странах.