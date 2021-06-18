Умер актер из сериалов «Дальнобойщики» и «Убойная сила» Андрей Егоров

Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича... Прощание состоится 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно», - сказано в сообщении.

В театре Егоров исполнил более 20 ролей. Последние годы актер играл в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер ("Кабала святош")» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави).

Артист также известен по эпизодическим и главным ролям в популярных сериалах «Дальнобойщики», «Оптимисты», «По ту сторону смерти», «Убойная сила», «Маргарита Назарова» и другим.