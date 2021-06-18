Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер актер из сериалов «Дальнобойщики» и «Убойная сила» Андрей Егоров

Роман Захаров
11:56 18.06.2021
Прощание с артистом состоится 19 июня в 11.00.
Умер актер из сериалов «Дальнобойщики» и «Убойная сила» Андрей Егоров
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
Читайте нас на:

Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров скоропостижно скончался на 52-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

«Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича... Прощание состоится 19 июня в 11.00. О месте прощания будет объявлено дополнительно», - сказано в сообщении.

В театре Егоров исполнил более 20 ролей. Последние годы актер играл в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер ("Кабала святош")» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави).

Артист также известен по эпизодическим и главным ролям в популярных сериалах «Дальнобойщики», «Оптимисты», «По ту сторону смерти», «Убойная сила», «Маргарита Назарова» и другим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:18 Армия
В Генштабе заявили о необходимости новых подходов к нацбезопасности
12:06 В стране и мире
Евросоюз решил открыть границы для граждан США
11:54 Спорт
В UEFA оценили вероятность переноса финала Евро-2020 из Лондона в Будапешт
10:17 ОПК
Видео
Рождение «Тайфунов»: как в Набережных Челнах производят бронемашины для Минобороны
10:02 В стране и мире
Видео
Мэр Москвы продлил дополнительные ограничения из-за COVID-19 до 29 июня
Популярное
Видео
Через тернии к звездам: как житель Екатеринбурга из подручных средств построил обсерваторию в собственном доме
Видео
Врач развеял миф о пользе светлой одежды в жару
Видео
По пояс в воде: новые кадры «библейского потопа» в Крыму
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.