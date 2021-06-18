Экипажи Су-34 ЗВО уничтожили «противника» ракетными огнем

В Воронежской области на территории истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли учения. В ходе тренировок Су-34 уничтожили условного противника ракетными огнем, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков провели «воздушный бой», нанесли ракетно-бомбовые удары по командным пунктам, живой силе и технике «противника».

«Также было отработано подавление средств противовоздушной обороны условного противника при помощи бортового радиоэлектронного комплекса "Хибины"», - говорится в сообщении.

В тренировках приняли участие свыше 200 человек, задействовано более десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.